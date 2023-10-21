أبوعبيدة : إسرائيل رفضت استلام رهينتين كنا سنطلق سراحهما

2023-10-21 / 20:48
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هبة بريس - وكالات

قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، السبت، أن الحركة كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين “لأسباب إنسانية” لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.

وأضاف في بيان مقتضب أن الكتائب أبلغت قطر، الجمعة، بنية حماس إطلاق سراح الرهينتين.

وجاء في البيان: “قمنا بإبلاغ القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت استلامهما”.

وأفرجت حركة “حماس”، الجمعة، عن أميركيتين محتجزتين لديها، لـ”دواع إنسانية” وهما يهوديت رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان.

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