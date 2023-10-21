عرض “غلطة” يمثل المغرب في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

القسم الفني: هبة بريس

يشارك العرض المسرحي المغربي “غلطة” بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الذى انطلقت دورته الخامسة اليوم السبت وتستمر حتى 27 اكتوبر الجاري، وتحمل الدورة اسم الفنانة فريدة فهمي.

ويعرف المهرجان مشاركة 11 عرضًا مسرحيًا من ثماني دول، بمسابقة العروض الكبري.

وجدير بالذكر أن العروض المشاركة هي: “غلطة” من المغرب و “جريس” من مصر، و”عنتره” من مصر، و “لا لوم علي السماء” من غانا، و “الخيار الأخير” من الإمارات، و “ثغرات” من الكويت، و “سرعة” من العراق، وعرض “دمي من ورق” من مصر، وعرض “كرة الصوف” من سلطنة عمان، وعرض “تخريف ثنائي القطب” من تونس، وعرض ، وعرض “البؤساء” من مصر.

و تشكلت لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد(السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور د. عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان(مصر)، والدكتورة تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية .

وأعلن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي، عن قائمة المكرمين فى الدورة الخامسة، حيث يكرم الملتقى هذه الدورة نخبة من الفنانين والمسرحيين أبرزهم الفنانة القديرة سهير المرشدي، والنجمة حنان مطاوع، والفنان أحمد أمين، والممثل والكاتب أحمد أبو رحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، (الإمارات)، والبروفيسور بيتر بارلو (إنجلترا).

ويكرم الملتقى ضمن فعالياته بالمسابقات المصاحبة، الفنان الكوميـدي المصري ســـامي مغاوري، والفنــان والكاتب والسيناريست المصري وليـد يـوسـف، والباحث محمد رشاد رشود من الإمارات.

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