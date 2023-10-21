“الماركا ” الاسبانية : ملعب البيضاء مرشح لاحتضان نهائي مونديال 2030
قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أمس الجمعة، في مقال على على موقعها الإلكتروني أن “المغرب بدأ بالفعل في الكشف عن أوراقه، قبل أن يصبح مشروع نهائيات كأس العالم 2030 حقيقة.
وأضافت صحيفة “ماركا” أن : “الملعب الإفريقي الكبير، كما سيطلق عليه، سيصبح ثاني أكبر ملعب في العالم. وسيقام في مدينة بنسليمان قرب الدار البيضاء، وسيشيد بكلفة إجمالية قدرها 500 مليون أورو، ومن المقرر أن يبدأ البناء في عام 2025 وينتهي بعد ثلاث سنوات. وبهذا سيكون هذا الملعب بلا شك خصمًا عنيدا، عندما يتعلق الأمر باستضافة المباراة النهائية للمونديال، على الرغم من إصرار FIFA من أن كل الدلائل تقول أنها ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد ”
وبحسب ماركا الإسبانية، فإن المغرب أوضح في الاجتماعات التي عقدها هذا الأسبوع مع الفيفا، أنه سيقوم بتجديد الملاعب الخمسة الأخرى المدرجة في المشروع من أعلى إلى أسفل.
6 تعليقات
ههههه…خاص المغرب يبنيو شي حاجة بحال بيرنابيو باش ممكن يتنافسو مع البيرنابيو….تيران و لا في الأحلام شي حاجة طوب طوب طووووووب و لا مجال للمقارنة
فلوس الترانات موجودة.اوا والصبيطارات والمدارس والطرقان والناس اللي باتين فالجبل مغطيين بباش والشتاء والتلج مكينينش فلوسهم او ديرو الي بغيتو
لكن الله يمهل ولا يهمل اعلوها جيدا نسال الله ان نرا فيكم عقابه في الدنيا والاخره سبح
يارب يارب
نأمل بذالك بل نحلم بذالك ان شاء الله
حلاوته وطعم لو وصل المغرب للنهائي
من أين أتت هذه النقود لبنائه