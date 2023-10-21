استئنافية طنجة توزع أزيد من قرنين سجنا على عصابة متهمة بالاختطاف

هبة بريس - طنجة

قررت استئنافية طنجة، إدانة عصابة إجرامية مكونة من 17 شخصا، بالسجن النافذ حيث وزعت عليهم مجموع أحكام بلغ 225 سنة ، بعدما وجهت لهم تهم تكوين عصابة واستدراج الراغبين في الهجرة إلى أوروبا ثم اختطافهم واحتجازهم وطلب فدية من أسرهم لإطلاق سراحهم .

وقالت مصادر متطابقة ، إن بعض أفراد العصابة الاجرامية أدينوا بأحكام تتراوح ما بين 10 و 20 سجنا نافذا، بالنظر إلى التهم الخطيرة التي تُوبعوا بشأنها.

وقد جاء توقيف أفراد العصابة بعد توالي الشكايات على ولاية أمن طنجة، حيث مكنت التحقيقات من الاطاحة بالعصابة الاجرامية .

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 0 9