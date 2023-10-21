رسالة لرئيس أركان الجيش الاسرائيلي تؤشر لهجوم بري على غزة
هبة بريس - وكالات
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، لقادة لواء جولاني، “سندخل إلى قطاع غزة، سنخوض مهمة عملياتية بهدف القضاء على العناصر التابعة لحماس وستنذكر في أذهاننا كذلك صور ومشاهد الذين سقطوا قبل أسبوعين”.
وأضاف هاليفي: “غزة معقدة، غزة مكتظة، العدو يحضّر الكثير من الأشياء فيها لكننا نحضّر له أيضا. وترافقنا في المناورة البرية كافة قدرات جيش الدفاع، كونوا جريئين بهذا التفكير، كونوا عازمين للغاية، وانقلوا الشعور بالثقة البالغة لجنودكم هذه الروح ستحقق النصر. مهنيتكم ستحدد النتيجة، أنا واثق بكم جدا، أنا فخور بكم جدًا، هذا فخر وهذه قوة وبهذه القوة ستنتصرون”.
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8 تعليقات
ستنهزمو ا بأذن الله وستكون هذه نهايتكم في التاريخ
انشاء الله ستكون غزة مقبرة لكم
اللهم يا غالبا الاحزاب أغلبهم بجندك فقد تكالبوا على الظعفاء و قتلوا الاطفال و الرضع و الأبرياء اللهم اقذف في قلوبهم الرعب و قوي المقاومين المرابطين
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي ارهابهم مجرمين حرب
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ونسال الله العلي القدير ان يحرقهم في الدنيا والآخرة
نسأل الله أن يوفق المجاهدين في جهادهم علا اراضي فلسطين
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وانصر المسلمين الفلسطينيين علا بنو صهيون
اللهم زلزل الارض تحت اقدام الصهاينة الكفرة بالله