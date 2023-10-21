رفض النظام الأساسي…إضراب وطني يربك العمل بمؤسسات التعليم الأسبوع المقبل؟

2023-10-21 / 18:54
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هبة بريس_ الرباط

بعد أن وصفته بالنظام التراجعي والمشؤوم والمجحف الذي لم يستجب على حد وصفها للحد الأدنى للمطالب العادلة لمنتسبيها، دعت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، العضو في الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى إضراب وطني أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2023 مصحوبا ووقفة أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر 2023 العاشرة صباحا.

وقد طالب الأساتذة المبرزون بـ” سن نظام أساسي عادل ومنصف خاص بهيئة التبريز عبر الرفع من التعويض عن الإطار واحتسابه في التقاعد، مع إعطائهم الأولوية في التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

واختزل المضربون مطالبهم حسب بيانهم، في: “ضرورة الالتزام بمقتضيات الملف المطلبي لهيئة التبريز موضوع اتفاق 19ابريل 2011 ممثلة في “إحداث درجة جديدة، وتحديد ساعات عمل المبرزات/ين بالثانوي التأهيلي في 14ساعة أسبوعية و12 في أسلاك ما بعد الباكالوريا، وكذا إصدار دبلوم خاص بهيئة المبرزين إسوة بباقي الفئات خريجي باقي المراكز، مع إعادة النظر في مذكرات الحركة الانتقالية الخاصة بهم، والتسجيل بسلك الدكتوراه”.

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