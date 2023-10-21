14 جداف يمثلون المغرب في الإقصائيات الإفريقية بتونس

2023-10-21 / 18:36
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هبة بريس - و م ع

يشارك المغرب، ممثلا بـ14 جدافا، في الفترة ما بين 23 و26 أكتوبر الجاري بتونس، في الاقصائيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، والألعاب البارالمبية باريس 2024، والبطولة الإفريقية الـ15 للتجديف.

ويشارك المغرب في هذه الإقصائيات إلى جانب 19 دولة إفريقية أخرى هي: أنغولا، البنين، كوت ديفورا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، كينيا، ليبيا، ناميبيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، الجزائر، السنغال، السودان، التوغو، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي وتونس، البلد المضيف.

وعلى مدى أربعة أيام، ستكون بحيرة تونس مسرحا لبرنامج غني: البطولة الإفريقية للكبار وأقل من 23 عاما والناشئين، بالإضافة إلى المسابقات المؤهلة للألعاب الأولمبية لألعاب باريس 2024.

أما بالنسبة للمسابقات البارالمبية، فسيتم التنافس عليها في مستوى فردي رجال وسيدات وزوجي مختلط.

أما التخصصات الأولمبية فسيتم تقسيمها إلى فردي بالنسبة للرجال والسيدات، وزوجي سيدات، وزوجي رجال.

وسيتم تقسيم البطولة الأفريقية الـ15 إلى ثلاث فئات: الكبار وأقل من 23 عاما والناشئين.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 25 أكتوبر.

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