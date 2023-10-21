سالم عبد الفتاح لـ”هبة بريس”: تقرير غوتيريش يدين البوليساريو ويؤكد مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
نشرت منظمة الأمم المتحدة، رسميا على موقعها الإلكتروني، تقرير الأمين العام انطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية ، والذي أدان فيه جبهة البوليساريو والتأكيد على دور الجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .
تقرير الأمين العام الأممي ، انطونيو غوتيريش ، ذكر الجزائر 20 مرة، مؤكدا أنها تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي ، كما ذكر التقرير بمشاركة الجزائر، على غرار باقي الأطراف المعنية، في المشاورات الثنائية غير الرسمية التي عقدها المبعوث الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بنيويورك في 30 مارس 2023.
في السياق ذاته، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان، في تصريح لموقع “هبة بريس ” إن تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء أشار كذاك الى العلاقات الدبلوماسسة المتوترة بين المغرب والجزائر وانعكاسها على هذا النزاع المفتعل ، مشيرا كذاك الى اليد المغربية الممدودة للمصالحة مع الجزائر عبر الاحالة على مضامين خطابات الملك محمد السادس المتسمة بالرزانة والحكمة عند الاشارة الى الجزائر .
وأضاف سالم عبد الفتاح في التصريح ذاته ،قائلا إن تقرير الامين العام الأممي حول الصحراء وجه رسالة واضحة للجزائر بضرورة المشاركة في الطاولات المستديرة والتفاعل الايجابي مع المشاورات للخروج من حالة الجمود بخصوص هذا النزاع ، كما أن التقرير – يضيف سالم عبد الفتاح – نوه بجهود المغرب من خلال المواقف المعلنة المتمسكة باتفاق وقف اطلاق النار والداعمة للوساطة الأممية في شخص مبعوثها الشخصي للصحراء .
واسترسل سالم عبد الفتاح بالقول إن غوتيريش أشار في تقريره أيضا الى العراقيل التي يعكف عليها خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية ،في وجه عمل بعثة الأمم المتحدة الميدانية في المنطقة العازلة ، حيث أشار الى رفض الجبهة الانفصالية منح التراخيص لاجراء الدوريات وزيارة المواقع العسكرية ، ورفضها السماح لقوافل الامداد اللوجستي الخاصة بمواقع البعثة الأممية المتقدمة بالمنطقة العازلة.
5 تعليقات
الجزائر حقودة وستضل تعيش في حقدها والمغرب الحبيب واهله احسن شعب في القارة الايفريقية وشهادة العالم تشهدها لها
نسأل الله العلي القدير ان يبعد عنا شر حقدها عن هدا الوطن الحبيب وشكرا لكل دول العالم لي شهادتم في موضوع الصحراء المغربية
دائما وابدا والا الابد الصحاء في مغربيتها والمغرب في صحرائه وعاش قائدها الاعلا وملكها الأعظم محمد السادس نصره الله وحفظه
قال الحق وشهادته في الجزائر العالم باسره يشهدها علا الجزائر ان تتكلم في امور بلدها وشعبها وان تحترم الجوار
مجرد تساؤل.
هل حجب الحقيقة يدفنها !!!؟؟؟
الحمد لله، نحن تجاوزنا زمن الإذاعة الوحيدة، والصحيفة الواحدة، ونعيش في عالم أضحى أصغر من القرية، بل وضعه الهاتف المحمول في حجم كف اليد، بسبب الانفتاح الإعلامي والرقمنة، والانترنت ومنصات التواصل، مما جعل تمرير المغالطات والتأويل أمر مستحيل، ومن يلجأ إليهما إلا لمن أراد أن يضع نفسه محل سخرية، يَنفر ويُنفر القارئ من مقالاته، ومن يصدقهما كالذي تجرع مياه المحيطات غباء واستهلك منتوج المغرب من الحشيش ومنتوج سوريا من الكبتاغون ومنتوج كولومبيا من الكوكايين.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة منشور على الأنترنت ويمكن لمن لا يريد أن يُستغبى أو يُعبث بعقله أن يطلع عليه. وأذكر القراء أنه غير ملزم لمجلس الأمن.
ما ورد في المقال، هو رأي المغرب منسوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وهذه بعض فقرات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم:S/2023/729، الصادر بتاريخ:03/10/2023، التي قفزت عليه وسائل الإعلام المغربية:
30- وأكد المغرب من جديد موقفه المتمثل في أن اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه في عام 2007 هو النتيجة الوحيدة القابلة للتطبيق للعملية السياسية، في حين أن الطرائق ستكون مفتوحة للتفاوض ولن تقتصر على البارامترات المقدمة في مبادرة عام 2007. وأصر المغرب على أن أفضل طريقة إن دفع العملية السياسية إلى الأمام يتطلب “إعادة تنشيط الموائد المستديرة”. إلا أنه أوضح أنه لن يملي جدول أعمال هذه الاجتماعات؛ وفي حين كان اقتراح الحكم الذاتي لعام 2007، من وجهة نظره، “نقطة البداية”، فقد وافق المغرب على أن المشاركين الآخرين من المرجح أن يقدموا نقاط بداية مختلفة للمفاوضات.
31- وشددت جبهة البوليساريو مرة أخرى على أن تقرير المصير يجب أن يكون أساس أي عملية وعلى الأهمية الأساسية لكونها المحاور الرئيسي للمغرب في المفاوضات المستقبلية. وقال إن هذه المعايير لا ينبغي أن تستبعد المرونة، ووافق على أنه نظراً للوقت الذي انقضى منذ تقديم اقتراحه في عام 2007، فقد يكون من الممكن تحديث الاقتراح، على أساس مبدأ تقرير المصير.
35- التقى مبعوثي الشخصي بمنظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية: واعتبر هذه التبادلات جزءاً حاسماً من زيارته، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة. وأعرب مؤيدو خطة الحكم الذاتي المغربية S/2023/729 23-19021 7/18 عن تقديرهم للجهود التنموية التي يبذلها المغرب في الإقليم. وشدد بعضهم على أن غياب التسوية السياسية قلل من فرص الاستثمار والتجارة الدولية. وانحاز مؤيدو الاستفتاء إلى حد كبير إلى مواقف جبهة البوليساريو فيما يتعلق بتقرير المصير وطرائقه. لقد شعروا أن “المسؤولين المحليين المنتخبين” لا يمثلونهم وأنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الموالون للمغرب في الصحراء الغربية.
36- ولدى وصول مبعوثي الشخصي إلى الداخلة، دُعي إلى حفل استقبال رسمي نظمته السلطات المغربية. وفي هذا السياق، وجد نفسه بحضور عدد من “القناصل العامين” الذين يمثلون الدول الأعضاء. وأبلغهم المبعوث الشخصي أن هذا اللقاء لا ينبغي تفسيره على أنه موقف اتخذته المنظمة فيما يتعلق بوضع “القنصليتين العامتين” المنشأتين في العيون والداخلة، ولا على أنه سابقة.
76- ولم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي على الرغم من الطلبات المتعددة(1) وعلى الرغم من القرار 2654 (2022) الذي يشجع فيه مجلس الأمن على زيادة التعاون، ولا سيما من خلال التيسير. من هذه الزيارات. إن عدم الوصول إلى معلومات مباشرة وغياب الرصد المستقل والمحايد والشامل والمنتظم لحالة حقوق الإنسان قد أضر بالتقييم الشامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.
90- ويشكل استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو انتكاسة واضحة في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده. إن التوغلات اليومية في المنطقة العازلة المتاخمة للجدار الرملي والأعمال العدائية بين الأطراف في هذه المنطقة تتعارض مع وضعها كمنطقة منزوعة السلاح وتزيد من تهديد استقرار المنطقة، وخطر التصعيد قائم طالما استمرت الأعمال العدائية. واستمرت الغارات الجوية وإطلاق النار من جانبي الجدار الرملي في المساهمة في تصاعد التوترات. وفي هذا السياق، من الضروري إعادة وقف إطلاق النار.
91- وهذا السياق الصعب يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بعد ما يقرب من خمسة عقود من بدء النزاع. وشريطة أن يحشد جميع المعنيين بحسن نية، وشريطة أن تكون هناك إرادة سياسية قوية ودعم مستمر من المجتمع الدولي، فإنني أظل مقتنعا بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ويسمح بتقرير مصير شعب الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022).
96- وأرحب باستئناف البعثة دورياتها البرية في المناطق المتاخمة للجدار الرملي، بمرافقة الجيش الملكي المغربي، مما يعزز قدرتها على إجراء تقييم مستقل لحوادث إطلاق النار المبلغ عنها. وأشير إلى أن المغرب أعلن عن عزمه مواصلة احترام وقف إطلاق النار وأحكام الاتفاقيات العسكرية، فضلا عن الحفاظ على التعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على جميع المستويات. وأدعو المغرب إلى أن يظل وفيا لهذه الروح.
101- وما زال القلق يساورني إزاء استمرار عدم تمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى الإقليم. وأحث الأطراف مرة أخرى على احترام وتعزيز حقوق الإنسان لجميع سكان الصحراء الغربية، بما في ذلك عن طريق حل القضايا العالقة في هذا الصدد وتكثيف تعاونهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتسهيل مهام المراقبة الخاصة بهم. إن المراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمنتظمة لحالة حقوق الإنسان ضرورية لضمان حماية جميع سكان الصحراء الغربية.