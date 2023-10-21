هجوم بروكسيل الدامـ..ـي ..وزير العدل البلجيكي يقدم استقالته

2023-10-21 / 18:25
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استقالته، وذلك بعد أن تبين أن المتطرف الذي قتل بالرصاص اثنين من السويديين في بروكسل هذا الأسبوع، كان قد رُفض طلبه للجوء، وأن الحكومة التونسية طالبت بتسلمه، وفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية.

وأوضح فان كويكنبورن أنه، ومسؤولون آخرون، “كانوا يبحثون عن مزيد من التفاصيل لفهم كيفية اختفاء منفذ الاعتداء، عبد السلام الأسود، عن الأنظار لمدة عامين بعد رفض طلب لجوئه”.

وقال فان كويكنبورن للصحفيين: “لقد أشرت في الساعة التاسعة هذا الصباح إلى العناصر التالية: في 15 أغسطس 2022، كان هناك طلب من تونس لتسليم هذا الرجل”.

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