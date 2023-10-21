توزيع هبة ملكية بحضور لجنة ملكية وعامل مكناس

2023-10-21 / 17:27
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ع محياوي _ هبة بريس

أشرفت لجنة ملكية،  يوم أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى 25 لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني على تسليم هبات ملكية بعدد من الأضرحة بالمدينة، وتم تسليم الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بالمناسبة

وتوجه وفد إلى مدينة مولاي إدريس زرهون، لحضور حفل ديني بضريح مولاي إدريس الأكبر، وتسليم هبة لفائدة شرفاء الضريح، مع أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأعظم بجوار الضريح.

وبهذه المناسبة، تمت تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وتم الدعاء بعدها للملك محمد السادس بطول العمر وموفور الصحة والعافية.

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