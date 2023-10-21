مصر تهدد من ينوي تهجير فلسطينيي غزة لأراضيها
اصدرت رئاسة جمهورية مصر بيانا ختاميا قب انتهاء قمة القاهرة للسلام أكدت فيه أنها سعت من خلال هذه القمة إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية.
وقالت الرئاسة المصرية إن ” المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم مكتفيا بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
واشارت أن الأرواح التى تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى علي مدار الساعة تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولى على قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطينى ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولى الإنسانى أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقى الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق فى الحياة، وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه…. وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.”
واكدت في ختام بيانها أنها لن ” تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة…. ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات”
11 تعليقات
موقف رجولي
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم انصر اخوننا في فلسطين
اللهم دمر إسرائيل وزلزلهم
اللهم اهدي روأساء الحكام العرب
كفى للمنتظم الدولي المنافق استهتارا بحياة الفلسطينيين و لمصر كامل الحق و القدرة على حماية سيادة أراضيها بما فيه طبعا سيناء، مصر الآن أكبر قوة في المنطقة و لن يستطيع اي مغامر العبث بسيادتها و بامن أراضيها على كامل حدودها ، لذلك يبقى الحل هو العودة إلى الديبلوماسية و ضمان حقوق الشعب الفلسطيني طبقا للشرعية الدولية
صراحتا انا مع دولة مصر كما يقال عندنا بالدريجي المغربي قاصح احسن من كداب
نسال النصر لي فلسطين وموقف مصر موقف رجولي علا شعب فلسطين الصمود بي وطنهم والله وليهم وصينصرهم بإذن الله تعالى ويوفقهم الله
حقا ماقالته مصر صعب ولاكن قالت الحقيقة استيعمار اعوام وسنين ويات علا ايام ويتركونها لي بني صهيون لا لال لال والف لا والله ينصرهم باذنه
كلنا نستقبلهم عندنا ولاكن لا ادا كان نحن ندهب اليهم ونجاهد معهم ولن نتركوهم يخرجون من اراضيهم هي حقا ليس هناك شيء صعب كالحرب حسبنا الله ونعم الوكيل في بني صهيون