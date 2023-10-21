فشل قمة القاهرة للسلام بسبب تعنث الدول الغربية

2023-10-21 / 16:50
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هبة بريس _ الرباط

استضافت القاهرة، السبت، قمة مصر للسلام، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المُحاصر منذ أسبوعين، وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية

وسجل امتعاض كبير إثر انتهاء أشغال القمة دون إصدار أي بيان مشترك أو “إجماع “على وقف اطلاق النار.

وعقب الجلسة الأولى والتي انتهت بعد عدة كلمات لرؤساء وملوك ورؤساء حكومات بلدان عدة عربية وغربية تم رفع الجلسة على أن تعقد بعد نصف ساعة فقط غير أنه بعد مرور ثلاث ساعات دون اتفاق أصدرت مصر بيانا استنكرت فيه انحياز مسؤولين غربيين ضد الفلسطينين ولصالح إسرائيل.

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‫9 تعليقات

  5. زعما يلا اتفقوا على السلام إسرائيل غادي توقف إطلاق النار
    الشيء الذي يخيف إسرائيل هو طرد سفيرها من كل الدول العربية والإسلامية انتهى

  7. إسرائيل لاتريد السلام عليكم وانما تريد الحرب لكم وعليكم حاربوها بما تحارب اخواننا في غزة نسأل الله الشهادة هناك

  8. لو كانو يريدون السلام ويعرفون مامعنا السلام ماكانو قتلو الأبرياء وقطعو الماء والكهرباء ووووو هؤلاء مجرمين حرب وحطب جهنم

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