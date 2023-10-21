فشل قمة القاهرة للسلام بسبب تعنث الدول الغربية

هبة بريس _ الرباط

استضافت القاهرة، السبت، قمة مصر للسلام، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المُحاصر منذ أسبوعين، وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية

وسجل امتعاض كبير إثر انتهاء أشغال القمة دون إصدار أي بيان مشترك أو “إجماع “على وقف اطلاق النار.

وعقب الجلسة الأولى والتي انتهت بعد عدة كلمات لرؤساء وملوك ورؤساء حكومات بلدان عدة عربية وغربية تم رفع الجلسة على أن تعقد بعد نصف ساعة فقط غير أنه بعد مرور ثلاث ساعات دون اتفاق أصدرت مصر بيانا استنكرت فيه انحياز مسؤولين غربيين ضد الفلسطينين ولصالح إسرائيل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0