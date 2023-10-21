هزة إرتدادية جديدة بقوة 4.1 تجتاح شمال تارودانت
ع اللطيف بركة : هبة بريس
شهد شمال إقليم تارودانت، زوال اليوم السبت 21 اكتوبر الجاري، هزة إرتدادية جديدة، شعر بها سكان المناطق والدواوير .
وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع “غوغل”، وعدد من تطبيقات المختصة في تتبع هذه الظاهرة، أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجات على سلم ريشتر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مركز الهزة وقع شمال شرق تارودانت في عمق 14.3 كيلومترا، وذلك في تمام الساعة 12:13 ظهرا.
وكان إقليم تارودانت قد شهد العشرات من الهزات الإرتدادية طيلة شهر شتنبر والنصف الاول من أكتوبر.
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23 تعليقات
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم..) نطلب السلامة للجميع.
علينا الرجوع إلى الله تعالى طالبين من الله المغفرة والرحمة ولطفك بعبادك ياأرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..
اللهم رحماك اللهم لطفك وعطفك وحنانك بالبلاد والعباد