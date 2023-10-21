هزة إرتدادية جديدة بقوة 4.1 تجتاح شمال تارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد شمال إقليم تارودانت، زوال اليوم السبت 21 اكتوبر الجاري، هزة إرتدادية جديدة، شعر بها سكان المناطق والدواوير .

وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع “غوغل”، وعدد من تطبيقات المختصة في تتبع هذه الظاهرة، أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجات على سلم ريشتر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مركز الهزة وقع شمال شرق تارودانت في عمق 14.3 كيلومترا، وذلك في تمام الساعة 12:13 ظهرا.

وكان إقليم تارودانت قد شهد العشرات من الهزات الإرتدادية طيلة شهر شتنبر والنصف الاول من أكتوبر.

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