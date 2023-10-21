هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

هزة إرتدادية جديدة بقوة 4.1 تجتاح شمال تارودانت

2023-10-21 / 16:53
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد شمال إقليم تارودانت، زوال اليوم السبت 21 اكتوبر الجاري، هزة إرتدادية جديدة، شعر بها سكان المناطق والدواوير .

وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع “غوغل”، وعدد من تطبيقات المختصة في تتبع هذه الظاهرة، أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجات على سلم ريشتر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مركز الهزة وقع شمال شرق تارودانت في عمق 14.3 كيلومترا، وذلك في تمام الساعة 12:13 ظهرا.

وكان إقليم تارودانت قد شهد العشرات من الهزات الإرتدادية طيلة شهر شتنبر والنصف الاول من أكتوبر.

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‫11 تعليقات

  2. لو رأيت الخبر في جريدة أخرى لما صدقت لكن هبة بريس معروفة عليها المصداقية كثيرة الزلازل كاتخوف

  6. اللهم احفظ اخواننا في تارودانت ونواحيها اهل الكرم والخير . اللهم باعد عنهم المصايب والزلازل كما باعدت بين المشرق والمغرب .

  8. الهزة الارتدادية كانت بقوة ٣ على سلم رشتر حسب مركز البرتغالي، الأرقام التي تبتها التطبيقات مغلوطة ويجب التوخي منها.
    علميا الهزات ممكن ان تستمر لمدة غير محددة ريتما تستقر أجزاء الأرض المنفصلة بعضها عن بعض بفوالق، وهذه الفوالق هي سبب الانزلاقات التي تتسبب في هذه الهزات، وهي ارتدادية وغالبها او جلها لاتكون اكتر خطورة من الهزة الرسمية. لكن يجب اخد الحيطة خاصة لذى أصحاب البنايات المتشققة.

  10. نتمنا من الله عزوجل أن يغيثنا وينجينا من كل ما يضرنا ولاينفعنا هو الاقرب الينا

  11. يارب العالمين استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض لك الحمد والشكر على كل حال وفي كل مكان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم

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