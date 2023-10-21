الصحة العالمية” تدعو إلى الوصول “المستدام” للمساعدات الصحية في غزة
هبة بريس _ وكالات
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، إلى وصول “مستدام” للمساعدات الصحية لقطاع غزة.
وكتب غيبريسوس، على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، أن “منظمة الصحة العالمية دعت إلى المرور الآمن لقوافل المساعدات الإضافية إلى قطاع غزة المحاصر، وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني، والوصول المستمر للمساعدات الصحية”.
وأضاف أن “الاحتياجات في غزة أعلى بكثير”.
جاءت هذه التصريحات بعد أن بدأت أول قافلة إغاثية مكونة من 20 شاحنة دخول قطاع غزة من معبر رفح من الجانب المصري.
ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.
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7 تعليقات
الصحة العالمية أظن لازالت نائمة اتجاه غزة ونومها ليس اليوم او الأمس بل من زمن بعيد
أين الصحة العالمية لماذا لم تتحرك واين دورها وما خدمتها وعملها
الصحة العالمية اظن تحكمها أمريكا وامريكا تدعم إسرائيل في القضاء على غزة فلا تنتظروا شيء
اين حقوق الانسان يقتلونهم ويمنعون المساعدة لهم ارهابيون
يجب مساعدتهم اليسو بي بشر والله العالم كله سيحاسب امام الله في ما يمر بي غزة واهلها واطفالها ونسائها وشيوخها
الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه والله حرام علا دول العالم تتفرج وهي مكتوفة الايدي بدون فعل اي شيء
نسأل الله أن يكون في عونهم وان ينصرهم على ماهم فيه والله قلوبنا حطمت وخواطرنا زعزعت والله يشهد علا ما اقول والنصر انشاالله لي غزة