الصحة العالمية” تدعو إلى الوصول “المستدام” للمساعدات الصحية في غزة

هبة بريس _ وكالات

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، إلى وصول “مستدام” للمساعدات الصحية لقطاع غزة.

وكتب غيبريسوس، على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، أن “منظمة الصحة العالمية دعت إلى المرور الآمن لقوافل المساعدات الإضافية إلى قطاع غزة المحاصر، وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني، والوصول المستمر للمساعدات الصحية”.

وأضاف أن “الاحتياجات في غزة أعلى بكثير”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن بدأت أول قافلة إغاثية مكونة من 20 شاحنة دخول قطاع غزة من معبر رفح من الجانب المصري.

ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

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