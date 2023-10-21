الصحة العالمية” تدعو إلى الوصول “المستدام” للمساعدات الصحية في غزة

2023-10-21 / 16:08
3
هبة بريس _ وكالات

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، إلى وصول “مستدام” للمساعدات الصحية لقطاع غزة.

وكتب غيبريسوس، على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، أن “منظمة الصحة العالمية دعت إلى المرور الآمن لقوافل المساعدات الإضافية إلى قطاع غزة المحاصر، وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني، والوصول المستمر للمساعدات الصحية”.

وأضاف أن “الاحتياجات في غزة أعلى بكثير”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن بدأت أول قافلة إغاثية مكونة من 20 شاحنة دخول قطاع غزة من معبر رفح من الجانب المصري.

ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الوزراء الكندي ترودو “يتعرض لهجوم” بسبب فلسطين

رئيس الوزراء الكندي ترودو “يتعرض لهجوم” بسبب فلسطين

2023-10-21 / 15:52
Photo of روما تشهد مسيرة لدعم فلسطين

روما تشهد مسيرة لدعم فلسطين

2023-10-21 / 14:34
Photo of القصف الإسرائيلي يصرع 4385 بينهم 1756 طفلا و 976 امرأة

القصف الإسرائيلي يصرع 4385 بينهم 1756 طفلا و 976…

2023-10-21 / 13:45
Photo of وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله قرر المشاركة في القتال

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله قرر المشاركة في القتال

2023-10-21 / 12:29
Photo of أشرف حكيمي أفضل مدافع أيمن في العالم

أشرف حكيمي أفضل مدافع أيمن في العالم

2023-10-21 / 11:51
Photo of “إسرائيل” تدعو مواطنيها لمغادرة مصر والأردن “فورا”

“إسرائيل” تدعو مواطنيها لمغادرة مصر والأردن “فورا”

2023-10-21 / 10:04
Photo of بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية لغزة من معبر رفح-

بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية لغزة من معبر…

2023-10-21 / 09:24
Photo of بلينكن : العملية البرية بغزة ينبغي أن تكون وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك

بلينكن : العملية البرية بغزة ينبغي أن تكون وفق…

2023-10-20 / 22:17
Photo of ايطاليا ..رئيسة الوزراء تعلن الانفصال عن زوجها ووالد ابنتها

ايطاليا ..رئيسة الوزراء تعلن الانفصال عن زوجها ووالد ابنتها

2023-10-20 / 20:35
Photo of وساطة قطرية ..حماس تطلق سراح رهينتين أمريكيتين لدواع انسانية

وساطة قطرية ..حماس تطلق سراح رهينتين أمريكيتين لدواع انسانية

2023-10-20 / 19:17

‫3 تعليقات

  1. الصحة العالمية أظن لازالت نائمة اتجاه غزة ونومها ليس اليوم او الأمس بل من زمن بعيد

  3. الصحة العالمية اظن تحكمها أمريكا وامريكا تدعم إسرائيل في القضاء على غزة فلا تنتظروا شيء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق