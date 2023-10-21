رئيس الوزراء الكندي ترودو “يتعرض لهجوم” بسبب فلسطين
ين
هبة بريس _ وكالات
استقبل المصلون المسلمون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بصيحات الاستهجان والاستنكار في مسجد في تورونتو
وظهر في شريط فيديو بعض المصلين وهم يصرخون: “العار لك . خذ رجالك واذهب من هنا”.
وصاح البعض الآخر: “كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا قبل أن تدعوا إلى وقف إطلاق النار؟!”.
وظهر في اللقطات ترودو وصرخات استنكار المصلين تلاحقه. وظهر رجال الأمن وهم يرافقونه إلى سيارته، التي انطلق بها دون أي تعليق.
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6 تعليقات
Hab hab hab comme d’habitude
عودوا الى بلدانكم يا كلاب .
والله لو كنت مكان ترودو لطردتهم جميعا إلى بلدانهم لا خير و لا امان في اي عربي و اي مسلم
لا حول ولا قوة الا بالله
الى الكلب اعلاه و حاشا الكلاب لأنك مجرد ذبابة صهيونية تقتات على فضلات اسيادها من قتلة الاطفال و الرضع ، حتى صارت تكره رؤية كل حر يقول لا لقتل الرضع والأطفال
قطع الله نسلك ، يا مصفق الطواغيت و مشجع على القتل و الارهاب ، يا لاعق الأحذية مقابل درهمين الارض أرض الله أرض خالق الكون اتظن ان الناس كلهم حقراء امثالك يبيعون اعراضهم مقابل درهمين؟
الى الكلب اعلاه و حاشا الكلاب لأنك مجرد ذبابة صهيونية تقتات على فضلات اسيادها من قتلة الاطفال و الرضع ، حتى صارت تكره رؤية كل حر يقول لا لقتل الرضع والأطفال
قطع الله نسلك ، يا مصفق الطواغيت و مشجع على القتل و الارهاب ، يا لاعق الأحذية مقابل درهمين الارض أرض الله أرض خالق الكون اتظن ان الناس كلهم حقراء امثالك يبيعون اعراضهم مقابل درهمين؟
المسلمين اسياد اسيادك قتلة الاطفال و الرضع ، لا يرضون بما ترضاه من لعق الأحذية مقابل درهمين