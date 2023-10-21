Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola gestures on the touchline during the English Premier League football match between Burnley and Manchester City at Turf Moor in Burnley, north west England on April 2, 2022. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

“المدرب القادم لمانشستر سيتي”.. غوارديولا يوضح موقفه

2023-10-21 / 15:28
6
هبة بريس _ وكالات

نفى الإسباني جوزيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا، ترشيح الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب فريق برايتون، لخلافته في “سيتيزينز”.

وزعم تقرير صحفي أن غوارديولا توقع أمام مجموعة من لاعبي برايتون أن يخلفه دي تزيربي، بعد تعادل الفريقين على ملعب أيمكس في مايو الماضي.

وبحسب ما ورد، قال غوارديولا الذي يمتد عقده مع الفريق المملوك إماراتيا حتى 2025: “هذا هو المدرب القادم لمانشستر سيتي”.

وقدّم دي تزيربي (44 عاما) عملا مثيرا للإعجاب خلال فترة قيادته “سيغالز”، الذين يحلون على سيتي، السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأصرّ غوارديولا على أنه “لا يتذكّر ما زعمه التقرير”، بيد أنه سارع للإشادة بالإيطالي، قائلا: “لا أتذكّر ذلك. ربما ذاكرتي ضعيفة، لكني متأكّد من أن روبرتو بمقدوره تدريب أي فريق في العالم. ليس لدي أي شكّ”.

وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني سابقاً: “لا أتذكر قول ذلك للاعبين.. هذا ليس من شأني. إذا سألني الرئيس عن رأيي سأعطيه. لست المدير الرياضي، وليس من مسؤوليتي قول ما يجري بشكل صحيح أو خاطئ”.

وترك دي تزيربي، مدرب ساسوولو وشاختار دانييتسك الأوكراني سابقا، انطباعا مبهرا منذ توليه تدريب برايتون قبل سنة.

وقاد النادي إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى، بعد حلوله سادسا في برميرليغ الموسم الماضي، واستهل الموسم الحالي بقوّة.

وأشار غوارديولا إلى أن تولي تدريب أكبر الأندية لا يحتاج لخبرة كبيرة، قائلا: “لا ينبغي أن تقود سابقاً أكبر الأندية كي تتولى مهنة تدريبها. عُيّنت مدرباً لبرشلونة بعدما كنت في الدرجة الرابعة دون أي خبرة على المستوى الأول”.

وتابع بيب: “لديك فكرة عن النادي، المدير الرياضي يتبع الفكرة، يوظفون المدرب على أساس هذه الفكرة، ينتدبون اللاعبين لتطبيقها. تسير الأمور على ما يرام عندما يحدث ذلك”.

وأردف المدرب الفذ: “قام مانشستر سيتي بهذا الأمر، ليفربول مع يورغن (الألماني كلوب) لعدة سنوات، فازوا بالألقاب بنفس الطريقة ونفس الأفكار”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 14 جداف يمثلون المغرب في الإقصائيات الإفريقية بتونس

14 جداف يمثلون المغرب في الإقصائيات الإفريقية بتونس

2023-10-21 / 18:36
Photo of فريق “الرجاء البيضاوي” يعلن تضامنه مع فلسطين

فريق “الرجاء البيضاوي” يعلن تضامنه مع فلسطين

2023-10-21 / 09:58
Photo of جماهير أوساسونا الاسباني ترفع أعلام فلسطين في مباراة غرناطة

جماهير أوساسونا الاسباني ترفع أعلام فلسطين في مباراة غرناطة

2023-10-20 / 22:59
Photo of مونديال 2030 .. 5 مليارات درهم لتشييد ملعب الدار البيضاء الكبير

مونديال 2030 .. 5 مليارات درهم لتشييد ملعب الدار…

2023-10-20 / 16:16
Photo of اتفاق حكومي لتاهيل 6 ملاعب وبناء ملعب الدار لبيضاء الكبير

اتفاق حكومي لتاهيل 6 ملاعب وبناء ملعب الدار لبيضاء…

2023-10-20 / 14:19
Photo of بايرن لن يعاقب مزراوي بسبب منشورات مؤيدة للفلسطينيين

بايرن لن يعاقب مزراوي بسبب منشورات مؤيدة للفلسطينيين

2023-10-20 / 12:06
Photo of “الأهلي” يخصص مداخيل مباراته بالدوري الأفريقي لصالح فلسطين

“الأهلي” يخصص مداخيل مباراته بالدوري الأفريقي لصالح فلسطين

2023-10-20 / 10:47
Photo of انطلاق المرحلة الأخيرة للدوري الملكي الدولي للقفز على الحواجز

انطلاق المرحلة الأخيرة للدوري الملكي الدولي للقفز على الحواجز

2023-10-19 / 23:10
Photo of العصبة الاحترافية تنظم ورشة عمل بمركب محمد السادس بالمعمورة

العصبة الاحترافية تنظم ورشة عمل بمركب محمد السادس بالمعمورة

2023-10-19 / 22:13
Photo of لبؤات الأطلس يواجهن ناميبيا في إقصائيات الألعاب الأولمبية

لبؤات الأطلس يواجهن ناميبيا في إقصائيات الألعاب الأولمبية

2023-10-19 / 20:11

‫6 تعليقات

  6. لا أظن أن سيتي يفكر في اقالة بيب لأنه افصل مدرب في العالم حسب رأي الشخصي المتواضع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق