الكابينت" الإسرائيلي يصادق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الصورة من الارشيف

القصف الإسرائيلي يصرع 4385 بينهم 1756 طفلا و 976 امرأة

2023-10-21 / 13:45
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هبة بريس

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، باستشهاد 352 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان، إنه “ارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية 352 شهيداً منهم 61 شهيداً بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال الاحتلال يزعم أنها آمنة”.

وأضاف أن “تدمير أبراج مدينة الزهراء بواسطة المقاتلات الإسرائيلية والمجزرة في كنيسة الروم الأرثوذكس من أبرز مشاهد العدوان بغزة خلال الساعات الماضية”.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 4385 فلسطينيا، بينهم 1756 طفلا و976 امرأة.

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