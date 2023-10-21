بسبب معاناة غزة..لطفي بوشناق يتخلى عن لقب سفير النوايا الحسنة

القسم الفني: هبة بريس

أعلن الفنان التونسي لطفي بوشناق عبر نشره لتدوينة على حائطه “الفايسبوكي” عن تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.

وقال إن قراره هذا جاء “احتجاجا على الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين”.

ومن جانب آخر، سيشارك في حفل عدد من الفنانين التونسيين إلى جانب الفنانة الأردنية مكادي نحاسي،حيث ستخصص عائداته إلى الهلال الأحمر التونسي الذي يعنى بدوره بجمع المساعدات التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة.

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