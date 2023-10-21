بسبب معاناة غزة..لطفي بوشناق يتخلى عن لقب سفير النوايا الحسنة

2023-10-21 / 13:48
5
القسم الفني: هبة بريس

أعلن الفنان التونسي لطفي بوشناق عبر نشره لتدوينة على حائطه “الفايسبوكي” عن تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة. 

وقال إن قراره هذا جاء “احتجاجا على الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين”.

ومن جانب آخر، سيشارك في حفل عدد من الفنانين التونسيين إلى جانب الفنانة الأردنية مكادي نحاسي،حيث ستخصص عائداته إلى الهلال الأحمر التونسي الذي يعنى بدوره بجمع المساعدات التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعيد الناصيري يفرج عن تفاصيل فيلمه الجديد ويتحدث عن الوضعية الصعبة للفنانين إلهام وعزيز و رفيق بوبكر

سعيد الناصيري يفرج عن تفاصيل فيلمه الجديد ويتحدث عن…

2023-10-21 / 15:43
Photo of “بسمة بوسيل” تتبرع بأرباح مشروعها الخاص لفائدة أهالي غزة

“بسمة بوسيل” تتبرع بأرباح مشروعها الخاص لفائدة أهالي غزة

2023-10-20 / 12:34
Photo of فنانة مغربية تتعرض لسرقة سيارتها من أمام منزلها

فنانة مغربية تتعرض لسرقة سيارتها من أمام منزلها

2023-10-20 / 11:52
Photo of تضامنا مع فلسطين..إلغاء الدورة 34 من “أيام قرطاج السينمائية”

تضامنا مع فلسطين..إلغاء الدورة 34 من “أيام قرطاج السينمائية”

2023-10-20 / 10:05
Photo of عبد اللطيف شوقي يكشف تفاصيل دوره في “اسمهان” و وولوجه لعالم الإخراج

عبد اللطيف شوقي يكشف تفاصيل دوره في “اسمهان” و…

2023-10-19 / 14:57
Photo of انطلاق النسخة الثامنة من مهرجان هوارة الدولي للمسرح

انطلاق النسخة الثامنة من مهرجان هوارة الدولي للمسرح

2023-10-19 / 12:52
Photo of تضامن عربي مع الشعب الفلسطيني..تأجيل مهرجانات وإلغاء حفلات

تضامن عربي مع الشعب الفلسطيني..تأجيل مهرجانات وإلغاء حفلات

2023-10-19 / 12:38
Photo of هاشم البسطاوي :”حلوا الحدود بغينا نموتوا حدا خوتنا”

هاشم البسطاوي :”حلوا الحدود بغينا نموتوا حدا خوتنا”

2023-10-19 / 10:36
Photo of إلغاء حفل وائل جسار تضامنا مع الشعب الفلسطيني

إلغاء حفل وائل جسار تضامنا مع الشعب الفلسطيني

2023-10-18 / 17:47
Photo of صباح بن صديق تتحدى نفسها في “اسمهان” وتكشف عن مشاركتها في أعمال رمضانية

صباح بن صديق تتحدى نفسها في “اسمهان” وتكشف عن…

2023-10-18 / 16:11

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق