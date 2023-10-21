وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله قرر المشاركة في القتال

هبة بريس _ وكالات

قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، إن حزب الله اللبناني قرر المشاركة في القتال.

وقال غالانت، للصحافيين على حدود لبنان: “حزب الله قرر المشاركة في القتال وهو يدفع ثمنا باهظا”.

ونقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي إضافته “علينا أن نستعد بيقظة لكل الاحتمالات، فهناك تحديات أكبر تنتظرنا”.

وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، قال: سنقلب المعادلة 180 درجة، اليوم الذي بدأ فيه الهجوم سيُذكر على أنه اليوم الذي بدأ فيه التدمير النهائي والكامل لمنظمة حماس”.

وأضاف: “نحن نعمل في هذا الاتجاه، سيستغرق الأمر وقتا، وسيكون هناك ثمن لذلك”.

وتابع: “نحن في حرب، ليس هناك خيار آخر. سنتصرف حيثما كان ذلك ضروريا وسننتصر في الحرب”.

وأشار غالانت في حديثه للجنود الإسرائيليين على حدود لبنان إلى أن “التحديات ستكون أكبر وعليكم أن تأخذوا ذلك في الاعتبار، علينا أن نكون جاهزين لأي موقف”.

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