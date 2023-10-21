التحقيق مع فرنسية ادخلت سلاح ناري والرصاص الى المغرب

2023-10-21 / 12:53
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قاد تنسيق أمني بين مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بمراكش، والقيادة الجهوية بسطات، من فك لغز الأسلحة النارية والذخيرة الحية، التي عثر عليها بداية الشهر الجاري، على مقربة من الطريق السيار الرابط بين مراكش وسطات.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات والخبرات التقنية، أكدت أن المسدس وكمية الرصاص، يعودان لمواطنة فرنسية، تخلصت منهم بالمنطقة السالفة الذكر، بعد وفاة ابنها الذي كان وراء إدخال المسدسين والرصاصات للمغرب، بشكل غير قانوني.

وأكدت ذات المصادر، أن مصالح الدرك الملكي، تواصل التحقيق مع المواطنة الفرنسية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن تفاصيل إدخال السلاحيين الناريين والذخيرة إلى المغرب.

هذا، واستنفرت واقعة العثور على السلاحيين والذخيرة، في وقت سابق، جل المصالح الأمنية، التي عكفت على حل لغز الحادثة في وقت قياسي.

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