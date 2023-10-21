أشرف حكيمي أفضل مدافع أيمن في العالم

2023-10-21 / 11:51
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هبة بريس _ رياضة

تصدر الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أفضل مدافعي الجهة اليمنى في العالم.

ووفق مؤشر البيانات “data foot”، فحكيمي يعد أفضل ظهير أيمن في العالم ب100 نقطة، متفوقا على نجوم الفرق الأوروبية، كالإيطالي فيديريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان، والإكوادوري بيرفس إستوبينان لاعب برايتون الإنجليزي، والإيطالي فابيانو باريسي من فيورنتينا.

وتم الاعتماد في هذا التصنيف، على إحصائيات اللاعبين هجوميا ودفاعيا، إلى جانب دقة التمريرات وقطع الكرات، فضلا عن المساهمات في بناء الهجمات وتطور اللاعبين في المباريات.

وكان أشرف حكيمي قد انتقل من إنترناسيونالي الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو، ويمتد عقده مع ممثل العاصمة الفرنسية إلى غاية نهاية يونيو سنة 2026.

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