القاهرة.. بدء أعمال “قمة السلام” بمشاركة المغرب

2023-10-21 / 11:32
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هبة بريس _ الرباط

انطلقت، اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بضواحي القاهرة، أعمال “قمة السلام”.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذه القمة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويعرف المؤتمر مشاركة 30 دولة، وهيئة الأمم المتحدة، وثلاث منظمات إقليمية، في مسعى مشترك لتخفيف حدة التصعيد في غزة وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

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‫2 تعليقات

  1. لا أرى أن هذه القمةستاتي بجديد انما هي مضيعة الوقت وهدر الأموال الثانية ماضون في إبادة الشعب المصري لمباركة اميركا والعرب في نوم عميق والسلام

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