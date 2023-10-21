ثلاث سنوات حبسا لدركي متهم بترويج واستهلاك “الكوكايين’

2023-10-21 / 11:38
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، بإدانة دركي ملحق بسرية الفقيه بن صالح بالحبس النافذ ثلاث سنوات مع الغرامة من أجل تهم تتعلق بترويج واستهلاك المخدرات الصلبة.

وحسب تفاصيل القضية الأسبوع المنصرم، فإن فرقة تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح توجهت صوب مقر إقامة أحد المشتبه بهم بترويج المخدرات الصلبة من أجل توقيفه لكن عناصر الدورية فوجؤوا بانطلاق سيارة خاصة بسرعة جنونية من عين المكان بمجرد اقتراب سيارة المصلحة.

وأفادت المعطيات الأولية للبحث مع المشتبه به أن السيارة التي غادرت مكان الضبط تعود لدركي يعمل بسرية الفقيه بن صالح.

وبعد إخطار النيابة العامة المختصة تم توقيف الدركي المذكور ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لدى الفصيلة القضائية ببني ملال لفائدة البحث قبل إحالته على العدالة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، حيث تم إدانته من أجل المنسوب إليه بثلاث سنوات حبسا نافذا مع الغرامة

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