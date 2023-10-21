إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى المغرب

2023-10-21 / 10:49
1
هبة بريس __ وكالات

حثت إسرائيل، السبت، رعاياها على عدم السفر إلى الأردن ومصر، ولمواطنين الموجودين في البلدين على “المغادرة فورا”، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

كما رفعت إسرائيل تحذيرها من السفر إلى المغرب إلى المستوى الثالث، ونصحت بعدم “السفر غير الضروري إلى المملكة”.

وجاء في بيان رئيس الوزراء: “بالنظر إلى الحرب المستمرة، نشهد زيادة كبيرة في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الأيام القليلة الماضية في دول حول العالم، وخاصة الدول العربية في الشرق الأوسط”

ويأتي هذا البيان مع مرور 15 يوما على الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية “حماس” داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري وما تلاه بعد ذلك من رد إسرائيلي قوي باستهداف الحركة في قطاع غزة وسقوط أكثر من 4 آلاف قتيل بالقطاع وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التحقيق مع فرنسية ادخلت سلاح ناري والرصاص الى المغرب

التحقيق مع فرنسية ادخلت سلاح ناري والرصاص الى المغرب

2023-10-21 / 12:53
Photo of ثلاث سنوات حبسا لدركي متهم بترويج واستهلاك “الكوكايين’

ثلاث سنوات حبسا لدركي متهم بترويج واستهلاك “الكوكايين’

2023-10-21 / 11:38
Photo of فاس ..”الشرطة الجهوية” تحقق في صفقات مشبوهة تخص مجلس عمالة

فاس ..”الشرطة الجهوية” تحقق في صفقات مشبوهة تخص مجلس…

2023-10-21 / 11:18
Photo of اعتقال قاضي يشتغل بمحكمة صفرو

اعتقال قاضي يشتغل بمحكمة صفرو

2023-10-21 / 10:56
Photo of طقس السبت …أجواء غائمة مع نزول أمطار

طقس السبت …أجواء غائمة مع نزول أمطار

2023-10-21 / 09:08
Photo of الحكومة تدعم “البوطا ” والسكر والقمح بـ 16,35 مليار درهم في مالية 2024

الحكومة تدعم “البوطا ” والسكر والقمح بـ 16,35 مليار…

2023-10-20 / 21:49
Photo of الحرس المدني الاسباني يوقف جزائريين حاولوا التسلل سباحة الى سبتة المحتلة

الحرس المدني الاسباني يوقف جزائريين حاولوا التسلل سباحة الى…

2023-10-20 / 21:28
Photo of الاصلاح التربوي ..بنموسى يلتقي ممثلي أولياء التلاميذ

الاصلاح التربوي ..بنموسى يلتقي ممثلي أولياء التلاميذ

2023-10-20 / 20:42
Photo of “عبد اللطيف العمراني” يقود ثورة تخليق الجمارك بإلزامية وضع الكاميرات الصدرية

“عبد اللطيف العمراني” يقود ثورة تخليق الجمارك بإلزامية وضع…

2023-10-20 / 20:16
Photo of لمكافحة الجريمة ..الدرك البحري يعزز وحداته بزوارق سريعة( صور)

لمكافحة الجريمة ..الدرك البحري يعزز وحداته بزوارق سريعة( صور)

2023-10-20 / 20:14

تعليق واحد

  1. الخطة المضادة يجب على المغرب أن يوجه الدعوةحالا للمغاربة اليهود والذين يؤمنون بإمارة المؤمنين أن يغادروا الكيان فورا وعدم الانخراط في قتل الفلسطينيين ومن بينهم فلسطينيين مغاربة ..المغرب داىم واسراىيل زاىلة احتضنهم قبل وجود هذا الكيان
    عليهم الاختيار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق