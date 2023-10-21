إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى المغرب

هبة بريس __ وكالات

حثت إسرائيل، السبت، رعاياها على عدم السفر إلى الأردن ومصر، ولمواطنين الموجودين في البلدين على “المغادرة فورا”، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

كما رفعت إسرائيل تحذيرها من السفر إلى المغرب إلى المستوى الثالث، ونصحت بعدم “السفر غير الضروري إلى المملكة”.

وجاء في بيان رئيس الوزراء: “بالنظر إلى الحرب المستمرة، نشهد زيادة كبيرة في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الأيام القليلة الماضية في دول حول العالم، وخاصة الدول العربية في الشرق الأوسط”

ويأتي هذا البيان مع مرور 15 يوما على الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية “حماس” داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري وما تلاه بعد ذلك من رد إسرائيلي قوي باستهداف الحركة في قطاع غزة وسقوط أكثر من 4 آلاف قتيل بالقطاع وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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