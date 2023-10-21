“إسرائيل” تدعو مواطنيها لمغادرة مصر والأردن “فورا”
هبة بريس _ متابعة
طالبت السلطات الإسرائيلية، السبت، مواطنيها بمغادرة مصر والأردن “بشكل فوري”، في ظل التصعيد الحالي في قطاع غزة والمظاهرات الحاشدة التي تشهدها بلدان عربية داعمة للفلسطينيين.
وأصدر مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في إسرائيل بيانا مشتركا، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وبالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها عدة دول في المنطقة “ضد إسرائيل”، تم توجيه توصيات برفع مستوى التحذيرات بشأن السفر إلى مصر والأردن للمستوى الرابع، جاء فيها “عدم السفر إليها ومغادرة المقيمين فيها.. في أسرع وقت”.
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2 تعليقات
أنا كل ما أقوله هو يجب اطفاء هذآ الصراع بين حماس وإسرائيل من أجل حماية المدنيين في غزة وتوقيف الحرب الفتاكة.
آه آه يا اسفتاه لو اتحدت الدول العربية الإسلامية ما وصلنا إلى قتل الابرياء من اطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة. ولكن حسبيا الله من كان مسببا في هذه الحرب الفتاكة.