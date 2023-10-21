فريق “الرجاء البيضاوي” يعلن تضامنه مع فلسطين
هبة بريس _ رياضة
تعبيرا منه على تضامنه مع فلسطين ، غير فريق الرجاء صورته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي محملا صورة فلسطين
وعبر فريق الرجاء عن موقفه من القضية الفلسطينية بعدما طالب جمهور النادي من الفريق تحديد موقفه مما يحدث في فلسطين وهو ما استجاب له رئيس النادي.
وعبرت جماهيرالرجاء الرياضي، عن دعمها للشعب الفلسطيني، على ضوء التطورات الأخيرة التي تعيشها فلسطين، وذلك في مباراة فريقها ضد المغرب التطواني، الأحد، في الجولة الـ6 من الدوري المحلي
وتم رفع العلم الفلسطيني في المدرجات كافة، على أرضية الملعب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء
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الرجاء البيضاوي المغربي فريق شهم ومناظل ومكافح نرفع له القبعة احتراما وتقديرا لهذه المساندة والدعم لأخواننا الفلسطينين في قطاع غزة.
إنها من شيم الرجال المغاربة وهذا واجب وطني لأخواننا الفلسطينين وهذا اضعف ما نعمله من إخواننا في غزة.
القضية فلسطينية أصبحت في قلوبنا جميعا من لاعبين وشعب الكل مع اخواننا الفلسطينين اللهم انصرهم نصرا عظيما بقدرتك يا رب.
جماهير الرجاء البيضاوي زائد جمهور الوداد الرياضي المغربي مع جماهير الدول العربية الإسلامية كافية لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى المبارك..فتحركوا أيها العرب…
أنا رجاوي أتمنى أن أكون وسط إخواني في غزة واحارب مهعم لأكون شهيدا في وسطهم..
إن ينصركم الله فلا غالب لكم.. النصر عما قريب سينتهي سيناريوهات الصهاينة بإذن الله تعالى.
شكرآ لكل من ساهم في دعم فلسطين وخاصة لفريق كرة القدم المغربية الرجاوي لهذه الوقفة التضامنية مع اخواننا في قطاع غزة… كما نتمنى بوقف إطلاق النار مع مراعاة حالة الأطفال الأبرياء والنساء والمسنين الذين لاذنب لهم من هذه الحرب الفتاكة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
كلنا مع فلسطين والمسجد الأقصى المبارك عين تدمع والقلب يتألم واليد مكتوفة وما بيدنا حيلة حسبنا الله ونعم الوكيل.
نتمنى لجميع الدول العربية الإسلامية النهوض على الفور لمساندة الشعب الفلسطيني بكل ما لدينا من جيش وشعب الكل يتظامن معهم لأن فريق الرجاوي غير كافي لهذه الوقفة التضامنية يجب الوصول إلى غزة هذه هي المساندة والدعم الحقيقي..
شكرآ لأبطال فريق الرجاوي نحن نفتخر به ونرفع له القبعة احتراما وتقديرا لهذه المساندة الطيبة من أجل إخواننا في غزة والتظامن معهم في السراء والشدة.