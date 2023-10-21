بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية لغزة من معبر رفح-

هبة بريس _ وكالات

شهد معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، السبت، بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء، خالد زايد.

وقال زايد: “بدأ دخول أول قافلة شاحنات إغاثية من معبر رفح من الجانب المصري إلى قطاع غزة”.

وأضاف أن القافلة الأولى تضم 20 شاحنة إغاثية ومر بعضها في اللحظات الأولى وتمر الأخرى تباعا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0