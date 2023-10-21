طقس السبت …أجواء غائمة مع نزول أمطار

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة بالشمال-الغربي للبلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و20 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 12 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وارتفاعا بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين المهدية وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال المهدية وما بين طانطان وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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