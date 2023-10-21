طقس السبت …أجواء غائمة مع نزول أمطار

2023-10-21 / 09:08
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة بالشمال-الغربي للبلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و20 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 12 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وارتفاعا بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين المهدية وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال المهدية وما بين طانطان وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫11 تعليقات

  1. ما يدرسه أطفال اليهود منذ نعومة أضافرهم لكل من يسأل عن سبب الدمار في غزة وقتل الشيوخ والنساء الحوامل والأطفال بالقصف العشوائي والمتعمد : الإرهاب عند اليهود لا يمثل مظهرا من مظاهر الانحراف الديني، بل هو عقيدة راسخة لدى غالبية الطوائف اليهودية كما أن أغلب حاخامات اليهود يحرضون على العنف وممارسة الإرهاب بأبشع الطرق الكيدية سواء من طرف السياسيين أو العسكريين أو حتى من عامة الشعب، فهم يشرعنون للناس ممارسة هواية القتل والتنكيل بدم بارد، ويبررون لهم ذلك ويبرؤون ذمتهم من أي متابعة دينية دنيوية كانت أو أخروية، بل يعلقون على تلك الأعمال الإجرامية رضا الإلاه (يهوه)، ومما يؤكد ذلك ما جاء في التوراة الإصحاح 06 سفر يشوع:(أن الرب أمر بإهلاك أهل المدينة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ والدواب بحدّ السيف، وأن تحرق المدينة بما فيها، إلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد فتدخل خزانة بيت الرب.) كما يزعمون في كتبهم (أن الرب منح اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت.) و(أن إلاههم يهوه يغفر لهم في عيد الغفران(الكيبور)كل سيئاتهم نحو الآخرين الأمميين، ومقدم مغفور العام القادم.منقول بتصرف

  2. الحمدلله والشكر لله ، اللهم أدمها نعمة علينا واسقينا غيثا نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.

  3. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة يآرب.

  5. الفلاح البسيط الذي ينتظر رحمة الله عليه هو جد ماسة إلى هذه التساقطات المطرية وخاصة الأشجار المثمرة والزيتون.

  8. هذه التساقطات المطرية الأخيرة بشارة خير على الفلاحين بصفة خاصة وبصفة عامة على ملئ الفرشة المائية والسدود والانهار والحمدلله.

  11. في فصل الخريف يتغير الجو إما ممطرا أو بارد او ارتفاع في درجة الحرارة .

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