فاطمة الزهراء المنصوري تجيب على أسئلة الصحفيين و تشرح شروط الإستفادة من السكن الإجتماعي

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تعليق واحد
انا متزوج وثلات ابناء مغربي واسكن بالمغرب ولم استفيد من اي دعم من الدولة في حياتي ليس لديا اي دخل شهري ولا اي سكان انا كنطلب من الله عزوجل يشوف من حالنا انا والزوجة نتاعي وابنائي مكرفسين بزاف