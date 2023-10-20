جماهير أوساسونا الاسباني ترفع أعلام فلسطين في مباراة غرناطة

هبة بريس - وكالات

أظهرت جماهير نادي أوساسونا دعمها لفلسطين وغزة خلال مباراة فريقها أمام غرناطة، مساء الجمعة، في افتتاح الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفعت جماهير النادي الإسباني في مدرجات الملعب أعلام فلسطين كنوع من الدعم لفلسطين وأهل غزة ضد ما يتعرضون له من قصف وغارات من الجيش الإسرائيلي.

ويضم نادي غرناطة في صفوفه لاعبا إسرائيليا وهو المهاجم شون فايسمان، الذي تخلف عن السفر مع بعثة فريقه لمواجهة أوساسونا لأسباب أمنية.

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