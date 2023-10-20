بلينكن : العملية البرية بغزة ينبغي أن تكون وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك

2023-10-20 / 22:17
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هبة بريس - متابعة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه من واجب إسرائيل الدفاع عن نفسها، وينبغي تنفيذ العملية البرية وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك بحسب تعبيره.

وأضاف بلينكن ، إن “حماس تتحمل مسؤولية الأميركيين المحتجزين لديها” معربا عن “سعادته الغامرة” بعد إفراج حماس عن محتجزتين أميركيتين.

وأردف بلينكن قائلا : ” هناك 10 أميركيين آخرين لا نعلم مصيرهم في غزة. ويجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة ودون شروط ، كما ان فريق من السفارة الأميركية في إسرائيل سيتسلّم الأميركيتَيْن المُفرَج عنهما قريبا.

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‫6 تعليقات

  2. حماس تعيش تحت الانفاق والجيش الإسرائيلي إذا هاجم في البر سيكون خاسر لا محال بفضل من الله ورحمته
    قالى تعالى ﴿ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسولِهِ وَعَلَى المُؤمِنينَ وَأَنزَلَ جُنودًا لَم تَرَوها وَعَذَّبَ الَّذينَ كَفَروا وَذلِكَ جَزاءُ الكافِرينَ﴾ [التوبة: 26]

    الملائكة ستقاتل معكم لا خوف عليكم

  4. كتائب القسام بقيادة أبو عبيدة حفظهم الله يعرفون الخريطة البرية والتغرات بالإضافة إلى خبرتهم في الحرب البرية
    وعامل اخر قوة السلاح والصواريخ لإسرائيل لن تكون في البر وستكون الحضوض متساوية وباذن جنود الله هم الغالبون

  6. لو كان هناك قانون يطبق لكان مكان بلينكن و سيده كما بوش كما غيرهم في السجن!!

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