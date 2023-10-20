بلينكن : العملية البرية بغزة ينبغي أن تكون وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك

هبة بريس - متابعة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه من واجب إسرائيل الدفاع عن نفسها، وينبغي تنفيذ العملية البرية وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك بحسب تعبيره.

وأضاف بلينكن ، إن “حماس تتحمل مسؤولية الأميركيين المحتجزين لديها” معربا عن “سعادته الغامرة” بعد إفراج حماس عن محتجزتين أميركيتين.

وأردف بلينكن قائلا : ” هناك 10 أميركيين آخرين لا نعلم مصيرهم في غزة. ويجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة ودون شروط ، كما ان فريق من السفارة الأميركية في إسرائيل سيتسلّم الأميركيتَيْن المُفرَج عنهما قريبا.

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