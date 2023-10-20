تسليم هبات ملكية لعدد من الأضرحة بمكناس

2023-10-20 / 22:00
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هبة بريس - و م ع

أشرفت لجنة ملكية، اليوم الجمعة، على تسليم هبات ملكية للقائمين على عدد من الأضرحة بمكناس، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 25 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وقد حل أعضاء اللجنة الملكية، على التوالي، بضريح مولاي اسماعيل، وضريح سيدي قدور العلمي، وضريح سيدي محمد الهادي بن عيسى “الشيخ الكامل” بمكناس، وضريح مولاي إدريس زرهون بمدينة زرهون، حيث التقوا بالشرفاء المنحدرين من هؤلاء الأولياء الصالحين الأربعة، وسلموهم هبات ملكية.

وبهذه المناسبة، أقيمت حفلات دينية تليت خلالها آيات بينات من الذكر الحكيم، ورددت أناشيد دينية بحضور، على الخصوص، عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدة شخصيات أخرى.

ورفع الحاضرون، بالمناسبة، أكف الضراعة إلى العلي القدير، بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل، بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما، وأن يكرم سبحانه وتعالى مثواهما ويسكنهما فسيح جناته.

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