الحكومة تدعم “البوطا ” والسكر والقمح بـ 16,35 مليار درهم في مالية 2024

2023-10-20 / 21:49
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هبة بريس - الرباط

خصصت الحكومة 16.35 مليار درهم لدعم تكلفة صندوق المقاصة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي عرض اليوم الجمعة، على البرلمان وذلك لدعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين .

وستوجه تلك المخصصات، حسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل، لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين حيث اكد التقرير أن الحكومة عملت في العام الحالي على الحفاظ على نفس أسعار بيع المواد المدعمة على مستوى السوق المحلية رغم تقلبها الشديد في السوق الدولية.

وكانت الحكومة خصصت عبر قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ26,58 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة.

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‫5 تعليقات

  1. 16 مليار ديال المقاصة منوضين عليها القيامة او هوما دعمو اصحاب الشكارة في النقل وغيره ب 40 مليار وميزانية البرلمان 90 مليار .فين ايبان دعم المواطن ديال 16 مليار قدام غير هادو اللي دكرت عاد خللي بعض ميزانيات التسيير ديال الوزارات والمؤسسات العمومية التي تفوق ما يصرف لدعم المواطن بخمس مرات.

  5. منين جات هاد الحكومة والأثمنة مرتفعة التي لم نسمع لها من قبل بغينا غير تيساع

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