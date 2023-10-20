Moroccan migrants climb a cliff as they attempt to cross the border from Morocco to Spain's North African enclave of Ceuta on May 19, 2021. - Spain stepped up diplomatic pressure on Rabat as its prime minister flew into Ceuta, vowing to "restore order" in the North African enclave after a record 8,000 migrants reached its beaches from Morocco. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

الحرس المدني الاسباني يوقف جزائريين حاولوا التسلل سباحة الى سبتة المحتلة

2023-10-20 / 21:28
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هبة بريس - متابعة

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني، جزائريين حاولوا التسلل سباحة للى سبتة المحتلة بحسب ما أفادت به مصادر اعلامية محلية .

وقال موقع “الفارو دي سوتا” ان خمسة شبان يحملون الجنسية الجزائرية بينهم قاصر تم توقيفهم بعد محاولتهم العبور بطريقة غير نظامية الى سبتة المحتلة مستغلين شوء الاحوال الجوية .

وقد تم نقل المعنيين بالأمر الى مركز الايواء الخاص بالمهاجرين غير النظاميين في انتظار ترحيلهم الى بلدهم الاصلي .

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