ايطاليا ..رئيسة الوزراء تعلن الانفصال عن زوجها ووالد ابنتها

2023-10-20 / 20:35
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هبة بريس - وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني الجمعة أنها انفصلت عن زوجها ووالد ابنتها الصغيرة، بعد زواج استمر لعقد من الزمن تقريبا.

وقالت ميلوني، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن علاقتها مع الصحفي التلفزيوني أندريا جامبرونو انتهت.

ويصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لحكومة ميلوني، وهي أول حكومة في إيطاليا ترأسها امرأة وأول إدارة يقودها اليمين المتشدد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

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‫6 تعليقات

  1. هاد الخبر غي زايد ولا يهم القراء لامن قريب ولا من بعيد ارجوا ان لا تصبحوا هسبريس اخرى وشكرا

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