لمكافحة الجريمة ..الدرك البحري يعزز وحداته بزوارق سريعة( صور)

2023-10-20 / 20:14
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هبة بريس - الرباط

تسلمت المجموعة البحرية للدرك الملكي قبل أيام 4 وحدات من الزوارق السريعة “52FEERLESS SUPER INTERCEPTOR” من شركة METAL SHARK الأمريكية.


وبحسب منتدى “فار ماروك” المتخصص في أخبار الشؤون العسكرية ، فقد أصبح عدد الوحدات العاملة لدى الدرك الملكي 5 وحدات سريعة، قادرة على بلوغ سرعة 70وعقدة بحرية والابحار بسرعة 50 عقدة لمدة 12 ساعة، ما يجعل هذه الوحدات الأفضل في عمليات الملاحقة البحرية في إطار مكافحة الجريمة بالمجال البحري..


وأضاف المنتدى ان البحرية الملكية تمتلك أسطولا من 15 زورقا فائق السرعة منها 10 وحدات 52 FEARLESS SUPER INTERCEPTOR بسرعة تصل ل 70 عقدة بحرية وقادرة على الابحار بسرعة 50 الة 58 عقدة طيلة 12 ساعة بفضل محركها V12.

(صور منتدى فار ماروك )

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‫6 تعليقات

  4. على المغرب صنع الأسلحة الفتاكة ربما ستكون حرب عالمية كبيرة في السنوات القادمة حفظنا الله

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