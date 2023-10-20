درك الجديدة يسقط الملقب ب”ولد حبيبة” أكبر مروج للمخدرات بشتى أنواعها

أحمد مصباح – الجديدة

في تدخل وصف ب”النوعي”، تمكن المتدخلون من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز مولاي عبد الله، اليوم الجمعة، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وبعد عملية تعقب استغرقت أشهرا، من توقيف مروج المخدرات بشتى أنواعها، من الذي يعتبر صيدا ثمينا. ويتعلق الأمر بالملقب ب”ولد حبيبة”، الذي كان يثقل مدينة الجديدة، والجماعات الترابية، الخاضعة لنفوذها الترابي، ب”السموم”، سيما المخدرات الصلبة، ومخدر الشيرة، وحبوب الهلوسة، التي تعرف في أوساط المدمنين على استهلاكها ب”القرقوبي”.

هذا، فإن مروج المخدرات الذي كان البحث جاريا في حقه بموجب حوالي 60 برقية بحث وطنية، منها زهاء 20 برقية صادرة عن فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لدى أمن الجديدة، وباقي البرقيات، صادرة عن المركز القضائي (بي جي)، ومركزي درك سيدي بوزيد ومولاي عبد الله، التابعة لسرية الجديدة، قد تمكن المتدخلون الدركيون بمركز مولاي عبد الله، المحدث مؤخرا، من إيقافه، في حدود الساعة الثانية من زوال اليوم الجمعة، إثر كمين محكم، بمركز مولاي عبد الله، بعد ضبطه متحوزا لسيارة فاهرة، رباعية الدفع، تحمل لوحة معدنية ذات أرقام مزورة، ناهيك عن مبالغ مالية هامة، متحصل عليها من مبيعات المخدرات. حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية، لإخضاعه للبحث، الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، والتي سيحال عليها، بعد الانتهاء من إجراءات البحث، والاستماع إليه، من قبل المصالح الدركية، وفرقة مكافحة المخدرات لدى ال”إس بي بي جي”، المطلوب لديها بمقتضى زهاء 60 برقية بحث وطنية، على خلفية الاتجار في “السموم” بشتى أنواعها، والتي كان يثقل بها أحياء عاصمة دكالة، ومنطقة دكالة.

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