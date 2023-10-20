توقيف خمسة أشخاص متورطين في التهريب الدولي للمخدرات بالمنطقة الشرقية

2023-10-20 / 19:37
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هبة بريس -

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بنشاط شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة بالجهة الشرقية للمملكة، وتحديدا في كل من عين بني مطهر وأحفير ووجدة، بينما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على لوحات ترقيم أجنبية ووطنية مشكوك فيها، وسيارتين، وحوالي 100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، علاوة على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات التهريب الدولي للمخدرات.

كما أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد معطيات الأشخاص المبحوث عنهم، أن أحد الموقوفين ضمن هذه الشبكة الإجرامية يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية وطنيا ودوليا، وكذا توقيف باقي المتورطين في أفعال المشاركة والمساهمة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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