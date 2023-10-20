متزوجة تـ..ـنهي حياتها بطريقة مـ..ـأساوية بالعرائش
هبة بريس - متابعة
أقدمت شابة في العشرينيات من العمر ،أمس الخميس ، على وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية بأحد دواوير جماعة العوامرة بإقليم العرائش.
وقالت مصادر محلية، أن الهالكة قامت بشنق نفسها داخل منزل أسرتها، مخلفة ورائها طفلة لا يتعدى عمرها 4 أشهر ، حيث تجهل الى حدود الآن أسباب اقدامها على الانتحار .
وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الحادث بعدما جرى نقل الجثة إلى مستودع الاموات.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
اللهم ارحمها واغفر لها . اللهم قابلها بعفوك ولا تقابلها بعدلك