فضحت “بروباغاندا” العسكر..ناقلة اسرائيلية تتجه الى الجزائر للتزود بالغاز المسال

هبة بريس _ س بويعقوبي

س.ب – هبة بريس

ييدو أن موقف النظام العسكري الحاكم بالجزائر، بخصوص العداء لاسرائيل لايعدو كونه “بروباغندا” و عنتريات انكشف زيفها مع بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة .

في السياق ذاته، قالت وكالة “رويترز”ان ناقلة اسرائيلية كانت تسعى لتحميل الغاز الطبيعي المسال من محطة مصرية قبل ان تغادرت خاوية وتحولت إلى أخرى بالجزائر بعد توقف خط أنابيب إسرائيلي ينقل الغاز لمصر بسبب تفاقم الصراع إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن الخبير أولوميد أجايي أن الناقلة “سي بيك قطالونيا” غيرت مسارها من محطة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر وتتجه الآن إلى منشأة أرزيو في الجزائر.

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