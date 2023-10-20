فضحت “بروباغاندا” العسكر..ناقلة اسرائيلية تتجه الى الجزائر للتزود بالغاز المسال
هبة بريس _ س بويعقوبي
س.ب – هبة بريس
ييدو أن موقف النظام العسكري الحاكم بالجزائر، بخصوص العداء لاسرائيل لايعدو كونه “بروباغندا” و عنتريات انكشف زيفها مع بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة .
في السياق ذاته، قالت وكالة “رويترز”ان ناقلة اسرائيلية كانت تسعى لتحميل الغاز الطبيعي المسال من محطة مصرية قبل ان تغادرت خاوية وتحولت إلى أخرى بالجزائر بعد توقف خط أنابيب إسرائيلي ينقل الغاز لمصر بسبب تفاقم الصراع إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونقلت رويترز عن الخبير أولوميد أجايي أن الناقلة “سي بيك قطالونيا” غيرت مسارها من محطة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر وتتجه الآن إلى منشأة أرزيو في الجزائر.
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24 تعليقات
حقيقة انتم قذارة. تتناقض صارخ في مقالكم. أولا الكيان هو الذي يزود مصر بالغاز و ليس العكس و الباخرة ليست صهيونية. ثانيا الباخرة تنقلت من مصر الى الجزائر من اجل تجميل الفار لمصر يا بنو صهيون. تحيا الجزائر و نظامها يا اوباش
العاهرة تخرج بالليل لترتمي في حضن الزبون في الخفاء .هذا هو حال النضام الجزائري المعفن يعطي ضهره للكل إلا للمغاربة .
الى المسمى بلقاس الجزاءري وأنا في قمة الأدب لن أقول لك بنو… أو أوباش لأننا نحن المغاربة ذوو تربية لذلك أنعم الله علينا بإمبراطورية عمرها 1200 سنة عكس من إزداد سنة 1962 و ردا عليك الباخرة إسراءيلية دون حجب الشمس بالغربال و سواء جاءت لتبيع أو تشتري أو حتى لترسو هناك فهذا قمة التطبيع و التعامل مع العدو و لا تنسى أن من المساهمين في سوناطراك صهيوني يهودي مقرب من نتانياهو حسب مصادر معلومة. جنرالاتكم أكبر المطبعين و الخونة
عزيزي بلقاس ردك اعتراف واضح بان هنالك ناقلة غاز قادمة من اسرائيل رست بمصر ثم التوجه الى الجزائر كافي .