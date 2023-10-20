وقفات بعدة مدن مغربية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

2023-10-20 / 16:57
5
هبة بريس _ الرباط

نظم آلاف المغاربة، الجمعة، وقفات احتجاجية بعدة مدن، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي خلف آلاف الضحايا، منذ نحو أسبوعين.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة، وتندد بقصف إسرائيل الثلاثاء، المستشفى الأهلي “المعمداني” في غزة، الذي راح ضحيته مئات القتلى.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين منها “عيش، حرية فلسطين عربية”. وهتفوا “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”إسرائيل هي الإرهاب” و”واحد اتنين، الجيش العربي فين

ومن بين المدن التي شهدت وقفات احتجاجية، المحمدية وبني ملال، وطنجة وتطوان، والدار البيضاء والرباط، وفاس والعرائش، وأكادير، ووجدة وبركان.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ السابع من أكتوبر إلى 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of درك الجديدة يسقط الملقب ب”ولد حبيبة” أكبر مروج للمخدرات بشتى أنواعها

درك الجديدة يسقط الملقب ب”ولد حبيبة” أكبر مروج للمخدرات…

2023-10-20 / 19:45
Photo of توقيف خمسة أشخاص متورطين في التهريب الدولي للمخدرات بالمنطقة الشرقية

توقيف خمسة أشخاص متورطين في التهريب الدولي للمخدرات بالمنطقة…

2023-10-20 / 19:37
Photo of نبذة عن عبد الرزاق المنصوري الذي عُين عاملا جديدا على إقليم تطوان

نبذة عن عبد الرزاق المنصوري الذي عُين عاملا جديدا…

2023-10-20 / 19:12
Photo of أخنوش يقدم الاثنين تصريحا حول الدعم الاجتماعي أمام مجلسي البرلمان

أخنوش يقدم الاثنين تصريحا حول الدعم الاجتماعي أمام مجلسي…

2023-10-20 / 19:02
Photo of إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر للسكن

إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر للسكن

2023-10-20 / 16:40
Photo of الموسم الفلاحي .. عرض البذور المختارة للحبوب يصل 1,1 مليون قنطار.

الموسم الفلاحي .. عرض البذور المختارة للحبوب يصل 1,1…

2023-10-20 / 16:30
Photo of الدعم المباشر للسكن.. المنصوري تبسط تفاصيل الاستفادة

الدعم المباشر للسكن.. المنصوري تبسط تفاصيل الاستفادة

2023-10-20 / 15:39
Photo of التساقطات المطرية.. تعبئة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة

التساقطات المطرية.. تعبئة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة

2023-10-20 / 15:19
Photo of بوادر حرب طويلة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها إقتصاديا

بوادر حرب طويلة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها إقتصاديا

2023-10-20 / 14:09
Photo of أخنوش : الحكومة معبأة لتنفيذ مشاريع المونديال

أخنوش : الحكومة معبأة لتنفيذ مشاريع المونديال

2023-10-20 / 13:55

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق