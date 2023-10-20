وقفات بعدة مدن مغربية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

هبة بريس _ الرباط

نظم آلاف المغاربة، الجمعة، وقفات احتجاجية بعدة مدن، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي خلف آلاف الضحايا، منذ نحو أسبوعين.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة، وتندد بقصف إسرائيل الثلاثاء، المستشفى الأهلي “المعمداني” في غزة، الذي راح ضحيته مئات القتلى.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين منها “عيش، حرية فلسطين عربية”. وهتفوا “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”إسرائيل هي الإرهاب” و”واحد اتنين، الجيش العربي فين

ومن بين المدن التي شهدت وقفات احتجاجية، المحمدية وبني ملال، وطنجة وتطوان، والدار البيضاء والرباط، وفاس والعرائش، وأكادير، ووجدة وبركان.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ السابع من أكتوبر إلى 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة.

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