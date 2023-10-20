طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
الصورة تعبيرية

التساقطات المطرية.. تعبئة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة

2023-10-20 / 15:19
0
هبة بريس _ الرباط

تعبأت السلطات الإقليمية ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالحوز وشيشاوة من أجل تأمين حركة السير على مستوى مختلف المحاور والمسالك الطرقية وذلك على إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها الإقليمان.

وفي هذا الإطار، قامت مصالح المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحوز أمس الخميس، بتسخير معدات وآليات وموارد بشرية لضمان انسيابية في حركة السير على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين جماعتي ويركان وثلاث نيعقوب وخصوصا المقطع الرابط بين ثلاث نيعقوب ومدخل الطريق المؤدية إلى جماعة إيغيل.

وأوضح المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك، هشام فرندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فرق التدخل التابعة للمديرية تمكنت من إزاحة الأحجار المتساقطة على مستوى عدة مقاطع طرقية جراء التساقطات المطرية الأخيرة لتأمين استمرار حركة السير، مضيفا أن هذه الفرق معبأة وعلى أتم الاستعداد للتدخل في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأشار إلى أن هذه الجهود تدخل في إطار سياسة القرب وتماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتجند وتعبئة السلطات المحلية وكافة المصالح المعنية حتى تظل قريبة من ساكنة المنطقة وتقديم الدعم والمساعدة لها في حالات الضرورة.

وعلى مستوى إقليم شيشاوة، وضعت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك مخططا للتدخلات على مستوى المحاور والمسالك الطرقية التي قد تعرف اضطرابا على مستوى حركة السير جراء التساقطات المطرية.

وأوضح المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بشيشاوة، يوسف وردوني ، في تصريح مماثل، أن كافة المحاور والمسالك الطرقية على مستوى الإقليم مفتوحة في وجه حركة السير رغم تساقط أحجار ببعض الطرقات والتي تمت إزالتها من قبل فرق التدخل التابعة للمديرية.

وأضاف أنه تم توزيع آليات ومعدات على المناطق التي قد تشهد تساقطات مطرية من شأنها التأثير على حركة السير، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تتم بتنسيق تام مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاصلاح التربوي ..بنموسى يلتقي ممثلي أولياء التلاميذ

الاصلاح التربوي ..بنموسى يلتقي ممثلي أولياء التلاميذ

2023-10-20 / 20:42
Photo of “عبد اللطيف العمراني” يقود ثورة تخليق الجمارك بإلزامية وضع الكاميرات الصدرية

“عبد اللطيف العمراني” يقود ثورة تخليق الجمارك بإلزامية وضع…

2023-10-20 / 20:16
Photo of لمكافحة الجريمة ..الدرك البحري يعزز وحداته بزوارق سريعة( صور)

لمكافحة الجريمة ..الدرك البحري يعزز وحداته بزوارق سريعة( صور)

2023-10-20 / 20:14
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2024

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2024

2023-10-20 / 19:57
Photo of درك الجديدة يسقط الملقب ب”ولد حبيبة” أكبر مروج للمخدرات بشتى أنواعها

درك الجديدة يسقط الملقب ب”ولد حبيبة” أكبر مروج للمخدرات…

2023-10-20 / 19:45
Photo of توقيف خمسة أشخاص متورطين في التهريب الدولي للمخدرات بالمنطقة الشرقية

توقيف خمسة أشخاص متورطين في التهريب الدولي للمخدرات بالمنطقة…

2023-10-20 / 19:37
Photo of نبذة عن عبد الرزاق المنصوري الذي عُين عاملا جديدا على إقليم تطوان

نبذة عن عبد الرزاق المنصوري الذي عُين عاملا جديدا…

2023-10-20 / 19:12
Photo of أخنوش يقدم الاثنين تصريحا حول الدعم الاجتماعي أمام مجلسي البرلمان

أخنوش يقدم الاثنين تصريحا حول الدعم الاجتماعي أمام مجلسي…

2023-10-20 / 19:02
Photo of وقفات بعدة مدن مغربية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

وقفات بعدة مدن مغربية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

2023-10-20 / 16:57
Photo of إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر للسكن

إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر للسكن

2023-10-20 / 16:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق