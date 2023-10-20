التساقطات المطرية.. تعبئة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة

هبة بريس _ الرباط

تعبأت السلطات الإقليمية ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالحوز وشيشاوة من أجل تأمين حركة السير على مستوى مختلف المحاور والمسالك الطرقية وذلك على إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها الإقليمان.

وفي هذا الإطار، قامت مصالح المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحوز أمس الخميس، بتسخير معدات وآليات وموارد بشرية لضمان انسيابية في حركة السير على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين جماعتي ويركان وثلاث نيعقوب وخصوصا المقطع الرابط بين ثلاث نيعقوب ومدخل الطريق المؤدية إلى جماعة إيغيل.

وأوضح المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك، هشام فرندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فرق التدخل التابعة للمديرية تمكنت من إزاحة الأحجار المتساقطة على مستوى عدة مقاطع طرقية جراء التساقطات المطرية الأخيرة لتأمين استمرار حركة السير، مضيفا أن هذه الفرق معبأة وعلى أتم الاستعداد للتدخل في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأشار إلى أن هذه الجهود تدخل في إطار سياسة القرب وتماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتجند وتعبئة السلطات المحلية وكافة المصالح المعنية حتى تظل قريبة من ساكنة المنطقة وتقديم الدعم والمساعدة لها في حالات الضرورة.

وعلى مستوى إقليم شيشاوة، وضعت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك مخططا للتدخلات على مستوى المحاور والمسالك الطرقية التي قد تعرف اضطرابا على مستوى حركة السير جراء التساقطات المطرية.

وأوضح المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بشيشاوة، يوسف وردوني ، في تصريح مماثل، أن كافة المحاور والمسالك الطرقية على مستوى الإقليم مفتوحة في وجه حركة السير رغم تساقط أحجار ببعض الطرقات والتي تمت إزالتها من قبل فرق التدخل التابعة للمديرية.

وأضاف أنه تم توزيع آليات ومعدات على المناطق التي قد تشهد تساقطات مطرية من شأنها التأثير على حركة السير، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تتم بتنسيق تام مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية.

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