غالانت : نريد القضاء على “حماس” وإنشاء نظام أمني جديد في غزة

هبة بريس _ وكالات

قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن الحرب على غزة تتكون من 3 مراحل والهدف منها القضاء على حركة “حماس” وإنشاء نظام أمني جديد في القطاع.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أشار غالانت أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية بمقر وزارة الجيش في تل أبيب إلى أن “هذه حملة من 3 مراحل منظمة”.

وقال: “نحن في المرحلة الأولى، حيث تجري حملة عسكرية بالنار، وبعد ذلك مناورة (حرب برية) بهدف تدمير النشطاء والإضرار بالبنية التحتية من أجل هزيمة حماس وتدميرها”.

وأضاف غالانت: “في المرحلة الثانية سنستمر في القتال ولكن بكثافة أقل حيث تعمل القوات على القضاء على جيوب المقاومة”.

وتابع: “الخطوة الثالثة ستكون إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية فيه، وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل والمنطقة المحيطة بقطاع غزة”.

وأردف قائلا: “نحن في حرب، ليس هناك خيار، إن يوم 7 أكتوبر (تشرين أول) هو اليوم الذي بدأت فيه عملية محو حماس”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “عرض غالانت أهداف الحملة، وعلى رأسها القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية، والرفع الكامل لمسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة، وإقامة نظام أمني جديد”.

وتدّعي إسرائيل أنها “لا تتحمل أي مسؤولية عن حياة الفلسطينيين في غزة”، لكنها بموجب القانون الدولي مسؤولة طالما تحاصر القطاع وتتحكم بما يدخل إليه ويخرج منه، ما أفضى إلى جدل مستمر بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي حول هذه العبارة منذ عام 2005 دون التوصل إلى حل.

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