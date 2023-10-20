غالانت : نريد القضاء على “حماس” وإنشاء نظام أمني جديد في غزة
قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن الحرب على غزة تتكون من 3 مراحل والهدف منها القضاء على حركة “حماس” وإنشاء نظام أمني جديد في القطاع.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أشار غالانت أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية بمقر وزارة الجيش في تل أبيب إلى أن “هذه حملة من 3 مراحل منظمة”.
وقال: “نحن في المرحلة الأولى، حيث تجري حملة عسكرية بالنار، وبعد ذلك مناورة (حرب برية) بهدف تدمير النشطاء والإضرار بالبنية التحتية من أجل هزيمة حماس وتدميرها”.
وأضاف غالانت: “في المرحلة الثانية سنستمر في القتال ولكن بكثافة أقل حيث تعمل القوات على القضاء على جيوب المقاومة”.
وتابع: “الخطوة الثالثة ستكون إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية فيه، وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل والمنطقة المحيطة بقطاع غزة”.
وأردف قائلا: “نحن في حرب، ليس هناك خيار، إن يوم 7 أكتوبر (تشرين أول) هو اليوم الذي بدأت فيه عملية محو حماس”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “عرض غالانت أهداف الحملة، وعلى رأسها القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية، والرفع الكامل لمسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة، وإقامة نظام أمني جديد”.
وتدّعي إسرائيل أنها “لا تتحمل أي مسؤولية عن حياة الفلسطينيين في غزة”، لكنها بموجب القانون الدولي مسؤولة طالما تحاصر القطاع وتتحكم بما يدخل إليه ويخرج منه، ما أفضى إلى جدل مستمر بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي حول هذه العبارة منذ عام 2005 دون التوصل إلى حل.
3 تعليقات
تلك هو هدفهم. لما يحققوه ينقلون العدوى لجهة أخرى بفكرة محاربات الإرهاب….
سيتم إغتصاب إسرائيل و خلفائها قريباََ أمام أعين المطبعين و ما النصر إلا من عند الله
اللهم في يوم الجمعة نرجوك وندعوك يا حي يا قيوم أن تهلك اليهود وتجعلهم أذلاء وزلزل الأرض من تحتهم ولا تبقي لهم قوة ولا عددًا.
اللهم إنا وكلناك أمر فلسطين فارفع عنها البلاء واكتب لها التحرر من العدوان وانتقم من اليهود وأرنا فيهم عجائب قدرتك.
اللهم إن فلسطين تنزف ولا نملك إلا الدعاء، فحرر إخواننا من الاحتلال وامنن عليهم بجند من عندك ينصرونهم، واجعل لهم الغلبة على من لا يخافك ولا يرحمهم.
يارب أنت القادر على كل شي، نسألك باسمك الأعظم أن تنصر أهل فلسطين على عدوهم وتجعل لهم نصرًا مؤزرًا.
اللهم حرر القدس من يد الاحتلال الغاشم واجعل نهاية اليهود قريبة، وانصر أهالينا في فلسطين الحبيبة.
اللهم إن أهل غزة قد استشهدوا في سبيل وطنهم فصبر أهاليهم وأعن الأحياء من الفلسطينيين على مصابهم واجعل حجاراتهم سجيل على اليهود.
اللهم عليك بالاحتلال الغاشم ومن ناصره، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل عذابهم على يد الفلسطينيين.
اللهم عليك بإسرائيل ومن نصرها، اللهم ذل رقابهم واكسر شوكتهم وأكثر بكائهم وفقدهم، ولا ترفع لهم راية أبدًا.
اللهم ندعوك دعاء المضطر فلا حيلة لنا إلا الدعاء، اللهم انصرهم وجندهم بجند من جندك وأعزهم واجعل النصر حليفهم واهدم قلاع اليهود ومن نصرهم.