اتفاق حكومي لتاهيل 6 ملاعب وبناء ملعب الدار لبيضاء الكبير

2023-10-20 / 14:19
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هبة بريس _ الرباط

‏ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة 20 أكتوبر بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، تم اختيارها في كل من طنجة، والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، وكذا بناء ملعب جديد في مدينة بنسليمان.

وقع على الاتفاقية، من جهة، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومن جهة أخرى، وخاليد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

.وبموجب هذه الاتفاقية ستكون الحكومة قد انتهت من توفير مختلف مصادر تمويل تأهيل وبناء الملاعب ‏التي ستحتضن مباريات نهائيات كأس ‏إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030‏، حيث‏ ستتم تعبئة ميزانية تناهز قيمتها 9,5 مليار درهم، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتأهيل هذه الملاعب، وفق معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025. على أن تليها مرحلة تأهيل ثانية انسجاما مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، بميزانية تتراوح بين 4,5 و6 مليار درهم، من سنة 2025 إلى 2028.

وهمت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير كذلك، تشييد ملعب جديد في بنسليمان (جهة الدار البيضاء-سطات)، بميزانية استثمارية تقدر بـ 5 مليارات درهم، في الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2028.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بحضور كل من يوسف بلقاسمي رئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، و زينب بنموسى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، و يونس السحيمي الكاتب العام

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‫11 تعليقات

  1. عزائنا واحد بالجهة الشرقية انا لله وان اليه راجعون .
    بنسليمان الدار البيضاء الرباط ثلاث مذن يستفيدون من الملاعب والمباريات .المغرب غير النافع في خبر كان

  2. اختيارات ليست في محلها لأن الجهة الشرقية للمملكة منسية وهي في محل خبر كان لا محل له من الإعراب.

  3. انجاز مشروع الملاعب يتطلب مباليغ طائلة ونحن الآن المغرب يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية …الأهم من ذالك هو بناء مستشفيات التي تعرف خصاص وخاصة في المدن الصغرى..

  4. لماذا لم تعطى الأولوية للجهة الشرقية وجدة على علم أنها مدينة كبيرة كنت أظن أنها من المدن التي تم اختيارها ولكن للاسف الشديد خاب ظني.

  5. نتمنى أن تكون المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية ولن يكون هناك تلاعب في الأموال المخصصة لبناء الملاعب الرياضية الكبرى كملعب الدارالبيضاء الذي سيتم بنائه..

  6. لماذا يتعلق الأمر ببناء ملاعب ولا يتعلق الأمر المهم بناء مستشفيات ومراكز صحية وتعليمية ومساجد يذكر فيها إسم الله والسؤال هو هل لدينا قدرة على بناء ملاعب كبرى وليس لدينا قدرة على بناء مستشفيات و وووووو وووووووو وغيرها ؟؟؟؟؟؟

  7. هذا المونديال سيعطي قفزة نوعية جيدة في المغرب وخاصة انتعاش الاقتصاد في البلاد مجال السياحة..

  8. ؤجبع إعادة النظر في بناء المستشفيات والمراكز الصحية لأن المغرب جد محتاج لهذه المشاريع والخدمات العامة بالمملكة المغربية.

  9. لماذا لم يتم التفكير في إنشاء ملعب بمدينة بركان على العلم لها مكانة مرموقة ومشرفة في كرة القدم ( النهضة البركانية) وكان على الرئيس منظم المونديال ياخذها بعين الاعتبار وخاصة الجهة الشرقية جد ماسة لذالك ؟؟؟؟؟

  10. اتمنى ان يبنى الملعب الرياضي الكبير بمواصفات عالية الجودة وخاصة البنية التحتية والخدمات الخاصة واكثار من الكاميرات المراقبة المستمرة حتى يكون تنظيم قوي جدا للمونديال بالمغرب سنة 2030 بإذن الله تعالى.

  11. ننتظر من الحكومة انجازات عالية الجودة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية التي تعطي نتائج مهمة وايجابية.

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