البصل والبطاطس والطماطم ..وزارة الفلاحة تدعم البذور لخفض الأسعار

2023-10-20 / 13:34
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هبة بريس _ الرباط

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، اليوم الجمعة، إنه سيتم لأول مرة دعم أسعار بذور البصل والطماطم والبطاطس والأسمدة الآزوتية.وجاء ذلك ،في كلمة له بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي الجديد،

وأكد أنه سيتم لأول مرة توفير إعانة مالية لبذور شتائل البصل والطماطم والبطاطس، مشيرا إلى أن دعم الأسعار بالنسبة للفلاح سيتراوح بين 40 و50 في المائة.

وأشار إلى أن دعم هذه البذور يراد منه خفض تكاليف الإنتاج، بما يساعد على التأثير على الأسعار التي يشتري بها المستهلك تلك السلع.

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تعليق واحد

  1. الهدف هو القضاء على ما تبقى من البذور البلدية الأصلية التي تنتج كل موسم و تعويضها بالبذور الهجينة المستوردة التي تنتج لموسم واحد وبالتالي التحكم المطلق في سوق البذور و المُنتجات الفلاحية. الأمور مدروسة و بدقة. بعد الفريز و الدلاح و البطيخ و و و جاء الدور على الخضر. عوض أن تستورد كل سنة بذور مهجنة و تدعمها من المال العام وتعطيها للإقطاعيين ليصدرو المنتوج للخارج كان الأولى البحث في اطراف البلد عن البذور البلدية المنتجة و تثمينها ووضعها رهن إشارة الفلاح دون الحاجة للبقاء تحت رحمة تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
    قآالك بلد فلاحي

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