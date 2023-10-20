إسرائيل : توصلنا بألف طن من الأسلحة محملة في 45 طائرة

2023-10-20 / 12:38
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجمعة، عن وصول 45 طائرة شحن محملة بقرابة 1000 طن من الأسلحة إلى البلاد منذ بدء الحرب على غزة قبل أسبوعين، دون أن تحدد مصدر الشحنات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: “تعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عن وصول طائرة شحن إضافية بنجاح إلى مطار رامون قرب إيلات (جنوب) في وقت سابق من صباح الجمعة”.

وأضافت: “تألفت الشحنة من مجموعة شاملة من الإمدادات العسكرية، بما في ذلك سيارات إسعاف عسكرية ومعدات طبية لاستخدام الجيش الإسرائيلي، وموارد أخرى مختلفة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستعداد”.

ولم تحدد وزارة الدفاع الإسرائيلية مصدر هذه الشحنة.

وكانت إسرائيل أعلنت، الخميس، وصول دفعة ثانية من الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الجمعة: “هذه الطائرة هي الطائرة الخامسة والأربعون التي تهبط في إسرائيل كجزء من مبادرة منسقة للغاية بقيادة وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي”.

وأضافت: “وقد تم جلب ما يقرب من 1000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل حتى الآن، ومعظمها يشمل مجموعة متنوعة من الأسلحة المصممة لدعم خطط الجيش الإسرائيلي الهجومية”.

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تعليق واحد

  1. اللهم اجعل هذه الأسلحة غنيمة لأهل غ زة .. اللهم اهزم اخوان الخنا–زير..وانصر إخواننا المستضعفين.. امين امين امين

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